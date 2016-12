6 febbraio 2015 "Il lago dei cigni on ice", i pattinatori volteggiano sulla musica di Čajkovskij Lo spettacolo arriva al teatro Arcimboldi di Milano, dall'11 al 15 febbraio, per l'unica tappa italiana del tour mondiale Tweet google 0 Invia ad un amico

13:00 - La magia de "Il lago dei cigni" di Čajkovskij unita al fascino del pattinaggio su ghiaccio. E' "Il lago dei cigni on ice", che arriva a Milano al Teatro degli Arcimboldi dall'11 al 15 febbraio 2015. A portarlo in scena, in quella che è l'unica tappa italiana di un tour mondiale, è la pluripremiata compagnia australiana "The Imperial Ice Stars", che, con i suoi spettacoli, negli ultimi otto anni ha totalizzato oltre 2000 repliche in più di 23 paesi nel mondo.

Le personalissime e sofisticate versioni su ghiaccio dei balletti più classici realizzate dalla compagnia hanno conquistato consensi di pubblico e critica, creando una reputazione senza eguali. I precedenti tour ("Cinderella on Ice", "Sleeping Beauty on Ice", "Swan Lake on Ice" e "The Nutcracker on Ice") sono stati applauditi e acclamati ovunque con standing ovation e recensioni a cinque stelle.



Con la musica di Čajkovskij come colonna sonora, "Il Lago dei Cigni on ice" racconta una storia senza tempo impreziosendola di salti e piroette ad alta velocità, dove l'elegante danza su ghiaccio si unisce ad acrobazie ed effetti visivi spettacolari. Il cast, sotto la guida del direttore artistico Tony Mercer, è composto da 26 pattinatori, tutti campioni, alcuni olimpici e mondiali.