"Il Labirinto del Silenzio", arriva il film scelto dalla Germania per gli Oscar

"Il Labirinto del Silenzio" arriva al cinema e Tgcom24 vi offre una clip esclusiva per scoprire questo film candidato tedesco ai prossimi premi Oscar . Segna l'esordio di Giulio Ricciarelli, italiano trapiantato in terra tedesca, che ha voluto tuffarsi nella Germania di fine anni Cinquanta, combattuta fra la voglia di dimenticare e l'impossibilità di venire a patti con il senso di colpa dell'Olocausto.

Siamo nel 1958 e nella Germania Occidentale domina un euforico entusiasmo e una grande voglia di ricostruire cercando di lasciare da parte il passato tragico dell'Olocausto. A Francoforte, Johann Radmann (Alexander Fehling), da poco nominato pubblico ministero, ascolta la confessione di un giornalista che avrebbe riconosciuto in un insegnante una ex guardia di Auschwitz. Da qui deciderà di mettersi alla ricerca della verità, combattendo contro ogni ostacolo immaginabile, superando i limiti di un sistema, dove è più facile dimenticare che ricordare. Infatti dei crimini commessi nel campo di concentramento tedesco non si vuole sentire parlare e il lavoro di Radmann andrà avanti tra molte diffidenze. Quello che si rivelerà è un labirinto di bugie e di sensi di colpa.



Partendo da fatti veri, il film si muove tra dramma, thriller, suspence. In uscita nelle sale italiane dal 14 gennaio.