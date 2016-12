"Il giovane favoloso" conquista tre Nastri d'Argento

16:15 - "Il giovane favoloso" di Mario Martone è il film dell'anno 2015 per il Sngci (Sindacato Nazioonale Giornalisti Cinematografici Italiani) che gli ha assegnato ben tre Nastri d'Argento. Lo sottolinea un comunicato del Sindacato, in cui annuncia i riconoscimenti al regista Martone, al produttore Carlo Degli Esposti e al protagonista Elio Germano, nell'attesa della cerimonia di premiazione che si terrà il 27 giugno a Taormina.

Il Direttivo Nazionale del Sngci ha ricordato anche gli appuntamenti della 69esima edizione dei Nastri d'argento che avrà luogo tra Roma e Taormina. Venerdì 29 maggio appuntamento a Roma nella sede del Museo MAXXI, per la serata ufficiale delle "cinquine" dei candidati.



Il 27 giugno l'evento si sposterà al Teatro Antico di Taormina, per la serata di premiazione che ospiterà i vincitori votati da tutti i giornalisti, con i Premi Guglielmo Biraghi per gli esordienti e alcuni riconoscimenti speciali.

La pellicola di Martone ruota attorno a Leopardi, bambino prodigio che cresce sotto lo sguardo implacabile del padre. Ma Giacomo cerca disperatamente contatti con l’esterno e a ventiquattro anni lascia finalmente Recanati, l’alta società italiana gli apre le porte ma il nostro ribelle non riesce ad adattarsi.