"Il giardino dei ciliegi" smaschera la crisi della società

15:39 - Dal 23 ottobre fino al 2 novembre in scena al Teatro Filodrammatici di Milano "Il giardino dei ciliegi" di Anton Cechov, diretto da Benedetto Sicca e prodotto da Teatro Ma/Ludvig con Teatro Filodrammatici. La vicenda di Ljubov' Andreevna Ranevskaja e della sua famiglia rispecchia la crisi di una società, la decadenza di una classe, l'affermazione di un'altra, quindi una trasformazione di mentalità e il delinearsi di un nuovo sistema di valori.

La pièce attraversa con precisione maniacale quelle estreme condizioni umane, tanto care allo scrittore, pregne di idealismo, di frustrazione, di sacrificio in funzione di un benessere avvenire, e ancora "la sofferenza del mutamento", qualcosa che fatalmente accomuna tutti, giacché al fondo di ogni trasformazione si affaccia per ognuno di noi, inevitabile, l'interrogativo sul senso ultimo delle cose.



Uno dei testi più rappresentati di Cechov merita oggi un percorso di riscoperta che giustifichi la stessa messa in scena. Temi importanti come l’emancipazione dei servi, il tracollo della borghesia e la consequenziale perdita di proprietà, che emergono lampanti ad una prima lettura, aprono anche ad un’indagine su tutte quelle che sono le dinamiche umane che avvengono tra i personaggi dell’opera che li subiscono. Pare infatti, che ogni personaggio abbia come obiettivo per l’intera durata dell’opera, quello di non accettare li cambiamento. Tema centrale del lavoro, diventa quindi il “non detto”. Ogni personaggio, in difesa del proprio passato, attua, quasi naturalmente, una sorta di trasfigurazione della realtà che gli permetterà di rinviare più possibile l’imminente discesa nella scala gerarchica della vita.



L’Associazione Culturale Teatro Ma nasce a Milano nel 2011, fondata da dieci soci, tutti attori diplomati all’Accademia dei Filodrammatici. Uniti dalla passione, dalla formazione comune e dalle soddisfazioni ottenute dal lavoro d’insieme all’interno dell’Accademia, decidono di formare un’associazione per utilizzare a pieno il loro affiatamento e per dar vita a un progetto teatrale indipendente che abbia come scopo la diffusione della cultura anche attraverso la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi.



Nel cast: Riccardo Buffonini, Sonia Maria Teresa Burgarello, Sara Drago, Mauro Lamantia, Giancarlo Latina, Luigi Maria Rausa, Beppe Salmetti e Carla Stara.



