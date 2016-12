"Il Corvo", la maledizione continua: sospeso il remake per bancarotta

Quella de "Il Corvo" come film maledetto sarà una leggenda metropolitana, ma la sfortuna attorno a questo titolo continua ad aleggiare. Il remake del film, in cantiere ormai da anni con continui stop-and-go dovuti ad abbandoni nel cast, ora finisce in naftalina per un po', se non per sempre: la società di produzione Relativity ha dichiarato bancarotta. Il futuro? L'unica cosa sicura per il momento è che la crew ha abbandonato gli studi.