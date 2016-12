26 novembre 2014 "I vichinghi", al cinema tra storia e fantasy Panorami mozzafiato, ambientazione storica ricostruita accuratamente e azioni avvincenti. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva del film in uscita il 27 novembre Tweet google 0 Invia ad un amico

06:20 - Panorami mozzafiato e azioni avvincenti, mescolando storia e fantasy sulla scia di serie di grande successo come "Il trono di spade". Sono questi gli ingredienti de "I vichinghi", film diretto da Claudio Fah che arriva nelle sale italiane il 27 novembre. Tra i protagonisti Tom Hopper, Ryan Kwanten, Anatole Taubman e Charlie Murphy. Tgcom24 vi presenta una clip in anteprima esclusiva.

Esiliati e cacciati dalla propria terra e dal proprio re, un gruppo di impavidi Vichinghi arriva in Gran Bretagna, con l'intento di saccheggiare e mettere a ferro e fuoco questa terra. Guidati dal coraggioso Asbjörn, i Vichinghi hanno una pericolosa missione da compiere per riacquistare la propria libertà : depredare i monasteri dei preziosi tesori che custodiscono. Durante il viaggio verso la Gran Bretagna, però, vengono sorpresi da una terribile tempesta, che li fa naufragare sulla costa scozzese.



E' questo solo l'inizio di una serie di avvincenti avventure dove costumi e armi sono accuratamente ricostruiti, così come le condizioni di vita del IX secolo, ma il tutto scandito dalla velocità e dal tempo dell’intrattenimento cinematografico moderno. "Sono anni che sognavo di fare un film come questo - ha dichiarato il regista -. Valorosi e prodi guerrieri, si va in battaglia! Di certo il soggetto è molto ‘visivo’: elementi come fuoco, sangue, polvere, grandi imbarcazioni, pioggia e nebbia ricorrono frequentemente nel film".