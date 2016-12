"I Piloti e Supereroi" di Niccolò Bossini

E' in rotazione radiofonica "Piloti e Supereroi", il nuovo singolo tratto da "Kaleidos", l'album di inediti di Niccolò Bossini, già chitarrista di Ligabue e qui in veste di solista. "'Piloti e Supereroi' è un brano in cui ripercorro le strade della mia infanzia – racconta Bossini -. Il tema del testo è la nostalgia, sentimento dominante del nuovo millennio anche tra i più giovani". Tgcom24 vi presenta in anteprima il video.