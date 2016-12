"I Black Crowes non esistono più"

14:19 - Dopo 24 anni insieme i Black Crowes si sono sciolti. Ad ufficializzare la rottura il chitarrista e fondatore Rich Robinson attraverso un comunicato. "E' con grande delusione e rammarico che, dopo aver avuto il privilegio di scrivere e suonare con i Black Crowes, mi trovo nella posizione di dire che il gruppo non esiste più". La rottura arriva a seguito delle profonde divergenze con il fratello Chris su come dividere i guadagni della band.

"Voglio bene a mio fratello e rispetto il suo talento - ha spiegato il chitarrista - Ma pretende che io non divida i proventi della band in parti uguali con Steve Gorman, il batterista che è con noi da 28 anni, e vuole che sia retrocesso a turnista salariato. Sono condizioni inaccettabili per me".



Nonostante l'amaro in bocca, il musicista ha ricordato "il periodo con i Black Crowes con grande rispetto e sincero apprezzamento. E' una parte enorme del mio lavoro, non potrei essere più orgoglioso dei traguardi che abbiamo raggiunto e sono profondamente toccato dai rapporti che abbiamo creato e mantenuto con le persone grazie alla musica. E' questo il più grande onore per un musicista".