"Home Festival", sul palco Steve Angello per la sua unica data italiana

Pseudonimo di Steven Angello Josefsson Fragogiannis (Atene, 22 novembre 1982), è un disc jockey e produttore discografico greco naturalizzato svedese, reso celebre grazie a tutto ciò che hanno prodotto e generato gli Swedish House Mafia, gruppo formato assieme a Sebastian Ingrosso e Axwell. Produttore anche di una casa discografica house/progressive considerata una delle migliori al mondo, ha firmato molteplici progetti musicali sotto il nome di Who's Who? e Mescal Kid, oltre ad aver formato vari gruppi con altrettanti diversi pseudonimi tra Supermode (con Axwell). Il primo album Wild Youth è uscito l’anno scorso e, dopo una performance strepitosa al Coachella, Angello torna più carico che mai preannunciando l’uscita del suo secondo album Almost Human che lo porterà in tutta Europa per il suo summer tour.

Line Up (in continuo aggiornamento)

Giovedì 31 agosto: Duran Duran – Moderat – Soulwax – The Horrors – Frank & The Rattlesnakes – M+A – Godblesscomputers – Clap! Clap! – Pop x – Demonology HiFi - Wora Wora Washington – Vettori - I’m Not a Blonde - La Scimmia

Venerdì 1 settembre: Liam Gallagher – Justice – Samuel – Booka Shade – Andy C – The Wailers – Gli Sportivi – Planet Funk – Raphael – David Lion aka Lion D - Circa Waves - Dj Christian Effe - The Quentins – Crista - Hope You're Fine Blondie

Sabato 2 settembre: J-Ax & Fedez – Steve Angello - Kungs – Thegiornalisti – Jasmine Thompson – Samuel – Chris Liebing – Ex-Otago – Sfera Ebbasta – Birthh – Ofenbach – Hoodie Allen – You Me At Six – Mudimbi – lowlow - Ackeejuice Rockers – Elyne - Christaux

Domenica 3 settembre: Marra&Guè – Mannarino – Le Luci Della Centrale Elettrica – Levante – Afterhours – Wrongonyou - Nikki e Dj Aladyn Tropical Pizza - French 79 – Txarango - Sunday Morning - I Maghi di Ozzy