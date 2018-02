"Hollywood", come nacque la leggenda di "Via col Vento": ecco la commedia con Antonio Catania e Gigio Alberti

Al Teatro Parenti di Milano dal 13 al 18 febbraio tre mattatori come Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Gigio Alberti sono i protagonisti di "Hollywood" di Ron Hutchinson, commedia coinvolgente che da anni raccoglie successi in tutto il mondo. Tra comicità assoluta e pura follia si fondono agli echi del nazifascismo europeo e della Hollywood del sogno americano, raccontando la storia di come è stata realizzata uno dei film più famosi di sempre, "Via col vento".

Siamo nel 1939 a Hollywood, nell’ufficio del produttore David O. Selznick che sta realizzando il film "Via col vento". Dopo oltre due anni di preparazione e cinque settimane di riprese già avviate, Selznick blocca tutto. Il film non gli piace, non sta venendo bene, e decide di ingaggiare Victor Fleming, il regista più famoso, e Ben Hecht, lo sceneggiatore più abile, che però non conosce per nulla i personaggi e la storia. Per aiutarlo a districarsi con la complicatissima trama Selznick e Fleming gli mimeranno tutti i personaggi e le situazioni del romanzo. I tre si chiudono in ufficio per 5 giorni e 5 notti per riscrivere il copione tra momenti di comicità assoluta e di follia.



Sullo sfondo emerge l’antisemitismo di cui Selznick è vittima pur facendo parte della buona società statunitense, che lo considera comunque e sempre “l’ebreo”, mentre dall’Europa arriva l’eco del nazifascismo. Ma c’è anche Hollywood: il sogno americano e la passione per il cinema, “l'unica vera macchina del tempo che sia mai stata inventata” e Hollywood ne è la sua incarnazione.



La commedia di Ron Hutchinson, dal suo esordio nel 2004, ha avuto più di 10 milioni di spettatori in tutto il mondo fra America, Inghilterra, Francia, Australia, Canada, Messico.