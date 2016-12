"Heart Of The Sea", Ron Howard va alle origini del mito di Moby Dick

La storia vera che ha ispirato un classico della letteratura e del cinema. E' questo " Heart Of The Sea - Le origini di Moby Dick ", che arriva nelle sale italiane il 3 dicembre. Diretto dal regista premio Oscar Ron Howard , il film vede per protagonista Chris Hemsworth . Tgcom24 vi presenta una clip in anteprima esclusiva .

Per il suo film Howard ha adattato l'omonimo romanzo best-seller di Nathaniel Philbrick, ispirato alla vera storia del viaggio drammatico della baleniera Essex. Nell'inverno del 1820, la baleniera del New England Essex viene attaccata da una creatura incredibile: una balena dalle dimensioni e la forza elefantiache, e un senso quasi umano di vendetta. Proprio questo disastro marittimo, realmente accaduto, avrebbe ispirato Herman Melville a scrivere Moby Dick.



Ma se nel romanzo di Melville viene descritta solo una parte della vicenda, in "Heart of the Sea – Le Origini di Moby Dick" vengono rivelate le conseguenze di quella aggressione: di come i superstiti dell'equipaggio della nave si spingono oltre i loro limiti, costretti a compiere l'impensabile per poter sopravvivere. Sfidando le intemperie, la fame, il panico e la disperazione, gli uomini mettono in discussione le loro convinzioni più radicate: dal valore della vita, alla moralità delle loro spedizioni.



A completare il cast ci sono Benjamin Walker, Cillian Murphy e Ben Whishaw. Il film sarà distribuito in 2D e 3D nei cinema selezionati e in IMAX.