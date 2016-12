"Harry Potter" 19 anni dopo: ecco i protagonisti dello spettacolo teatrale

A ridosso del debutto teatrale di "Harry Potter and the cursed child", l'ultimo capitolo della saga dedicata al mago, la produzione ha diffuso i primi scatti della famiglia Potter. Lo spettacolo partirà da dove i libri sono finiti, quei famosi "19 anni dopo". Diviso in due parti, scritto da Jack Thorne, è basato sul racconto originale di J.K. Rowling. Jamie Parker sarà Harry, Sam Clemmett l'adolescente Albus e Poppy Miller interpreterà Ginny.