"Happy Birthday", la Warner Chappell Music restituirà 14 milioni di dollari per i diritti d'autore

La casa editrice musicale americana Warner/Chappell Music dovrà restituire i diritti d'autore riscossi sulla celeberrima "Happy Birthday to you" ("Tanti auguri a te"). E' quanto deciso da un giudice federale di Los Angeles dopo la sentenza del 2015 che dichiarava non valido il copyright sulla melodia. La Warner Chappell Music ha concordato di rimborsare 14 milioni di dollari a tutti coloro che hanno pagato i diritti di concessione per l'uso della canzone.

Sempre lo stesso giudice, George King, a settembre aveva stabilito che il copyright registrato dalla società Clayton F. Summy Co. nel 1935 garantiva i diritti solo per alcuni tipi di arrangiamento della canzone, ma non della canzone in sé. La melodia, nota in tutto il mondo, fu composta nel 1893 dalle sorelle e maestre d'asilo del Kentucky, Mildred e Patty Hill, inizialmente con il titolo "Good Morning To All". Da tre anni era al centro di una battaglia legale.