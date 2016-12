"Happy Birthday" è di tutti: un giudice ha deciso che è libera da copyright

La controversia è andata avanti due anni ma alla fine la decisione è a suo modo epocale. La melodia di "Happy Birthday" risale al 1893, quando venne composta dalle sorelle Mildred e Patty Hill, due insegnanti d'asilo del Kentucky. Proprio in quell'anno la pubblicarono per la prima volta con la casa discografica Clayton F. Summy Company. Si trattava però solo della melodia di una filastrocca pensata per i bambini. I testi beneaugurali per il compleanno sarebbero arrivati solo nei primi anni del Novecento, e nel 1935 la Clayton F. Summy Company registrò i diritti per una versione con il titolo "Happy Birthday to You".



Da qui arriva la richiesta della Warner Chappell: la società infatti ha acquisito Clayton F. Summy Company e con essa, dal 1998, i diritti per "Happy Birthday", che in media le portavano nelle casse 2 milioni di dollari all'anno. Il giudice George King ha stabilito che la Clayton F. Summy Company nel 1935 non avrebbe potuto registrare i diritti per il nuovo testo di "Happy Birthday" e che gli unici diritti validi in possesso della casa discografica erano quelli della prima versione della canzone, "Good Morning to All". Quindi diritti sfumati per la Warner Chappell e... buon compleanno a gratis per tutti gli altri.