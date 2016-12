"Grillo contro Grillo", Beppe diviso tra il comico e il politico a teatro

"E' un caso clinico, disperato, tragicomico. Una storia che ripercorre una mutazione genetica in cui il protagonista cerca di riappropriarsi della sua vita e della sua identità. Ci riuscirà?", recita il comunicato stampa. Grillo torna quindi al vecchio amore, quello per la comicità.

D'altronde Beppe ha recentemente confessato di avere tanta voglia di tornare all'antico mestiere: "Una volta che si sarà chiarito che non sono il leader del Movimento, che non sono in carica, che non devono votare Grillo ma un'idea che è quella del movimento, potrò tornare al mio lavoro che è quello di divertire e informare la gente su quello che non sa. Io forse a fine anno preparerò uno spettacolo, ce l'ho già pronto. Doveva debuttare prima ma per ragioni politiche non è stato possibile".