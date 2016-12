"Grease", musical tutto amore e rock'n'rollDiventa maggiorenne e torna a Milano

26 marzo 2015 "Grease", musical tutto amore e rock'n'roll

08:36 - Anche Grease diventa maggiorenne. Diciotto anni di successi e non sentirli. Lo spettacolo ha infatti debuttato il 4 marzo 1997 e, da allora, ha dato il via alla musical-mania in Italia. Show dei record, con oltre 1.500.000 spettatori, torna a grande richiesta dal 28 marzo al Teatro della Luna di Milano (fino al 3 maggio) con una nuova edizione e l’intramontabile storia d'amore tra Danny (Giuseppe Verzicco) e Sandy (Beatrice Baldaccini) e tanto rock'n'roll.

Per questa edizione, nuove traduzioni di Franco Travaglio di alcune delle canzoni più famose, nuovi arrangiamenti e orchestrazioni del direttore musicale Riccardo Di Paola con la supervisione musicale di Marco Iacomelli, nuovi coloratissimi costumi di Carla Accoramboni, nuove coreografie irresistibili e piene di ritmo ed energia firmate da Gillian Bruce: lasciatevi conquistare dalla Greasmania! Il musical è ambientato nel 1957 ma il film – che ha consacrato John Travolta e Olivia Newton-John nei ruoli di Danny e Sandy - è datato 1978 e racconta quindi gli Anni 50 con la sensibilità e il vissuto degli anni 70.



Nel 2015, con Grease si evoca un mondo, un'atmosfera, reinterpretandoli con gli occhi di oggi: è questo il messaggio del primo numero corale dello spettacolo. Un mondo perfetto, il cui segreto forse è l’energia travolgente degli interpreti (oltre 165 i performer che, nelle varie edizioni, si sono alternati sui palcoscenici di tutta Italia).



Prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, il musical debutterà in questa nuova edizione il 28 marzo 2015 al Teatro della Luna di Milano, dove resterà in scena fino al 3 maggio salutando l’arrivo di EXPO 2015.



Sarà in scena anche al Teatro Brancaccio di Roma dal 5 al 17 maggio. La Greasmania non si ferma neanche d’estate, con due date speciali al Teatro La Fenice di Senigallia (Ancona) l’11 e 12 agosto in occasione di SEM – Senigallia Estate Musical, in attesa di proseguire il tour nella stagione 2015/2016. Biglietti su TicketOne.it e nei punti vendita TicketOne.