"GQ Freak Out" tra moda e musica con Saturnino

Da LP a Jain e Saturnino . Torna a Milano, domenica 18 settembre, GQ Freak Out , l'evento gratuito firmato GQ . Alla seconda edizione l'appuntamento al Teatro Continuo di Burri, all'interno del Parco Sempione, punta sull'unione di moda e musica. A sancire il legame tra le due anime della giornata, la scelta di un direttore artistico come Saturnino.

Tre i momenti clou della serata: una street parade, un talk con grandi nomi della moda e dello spettacolo, e tanta musica. Alle 19, da Foro Bonaparte, prenderà il via la parata della marching band dei Funk Off, diretta al Parco Sempione. Dalle 20 una serie di performance musicali a partire dall'esibizione di Manu, la nuova scommessa cantautorale al femminile targata Universal Music Italia.

Dopo di lei saliranno sul palco il polistrumentista Piero Salvatori, il cantautore milanese Diego Mancino e l'ensemble Dardust. Alle 21.30 il talk con Fabio Novembre, Ennio Capasa, Alessandro Sartori, Alessandra Facchinetti, Carlo Massarini, Andrea Rosso, Claudio Antonioli, con l'accompagnamento musicale di Saturnino, insieme a una speciale band creata per l'occasione con Federico Poggipollini, storico chitarrista di Ligabue e Sergio Carnevale, batterista dei Bluvertigo.

Alle 22 sul palco LP, cantautrice statunitense di origine italiana, classe 1981, protagonista dell'estate con la hit "Lost on you". A seguire Jain, la rivelazione del 2016, con il singolo 'Come'. 2 Many djs - i fratelli David e Stephen Dewaele, dal Belgio - chiuderanno la serata con un dj set tutto da ballare. In caso di maltempo l'intero evento verrà trasferito all'Alcatraz di Milano.