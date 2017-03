Dopo il successo di "God's Not Dead", è arrivato in Italia anche il sequel "God's Not Dead 2". L'avvincente legal-thriller ispirato a una causa legale reale, affronta il delicato tema della difesa del diritto alla libertà di espressione e di opinione, mostrando un quadro di insidiosa discriminazione ideologica subita dai cristiani nella società contemporanea. Tgcom24 vi presenta una clip dal film.