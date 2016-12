"Ghostbusters", il trailer del reboot è il più odiato su YouTube

Su un totale di oltre 29 milioni di visualizzazioni su YouTube, il video ha totalizzato la cifra di 611.364 "dislike", segnando un triste divario rispetto ai 214.422 "like" raccolti. In totale, si piazza al ventitreesimo posto tra i video più odiati.



La squadra di acchiappafantasmi è formata da Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones. Il film diretto da Paul Feig arriverà in Italia dal prossimo 28 luglio. Vedremo se questa negatività generale avrà o meno effetti sulla performance della pellicola al botteghino.