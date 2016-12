"Ghostbusters 3": a sorpresa nel cast attrici comiche

14:46 - Dopo mesi di rumors è ufficiale. Il reboot di "Ghostbusters" si farà e avrà un cast tutto al femminile. Ma le donne saranno protagoniste non solo davanti alla macchina da presa. Il regista Paul Feig ha infatti voluto Katie Dippold ("Corpi da Reato") al suo fianco alla sceneggiatura e su Twitter ha annunciato: "Il nuovo Ghostbusters sarà scritto da Katie Dippold e le protagoniste saranno delle straordinarie attrici comiche".

Per anni si è cercato di riportare sul grande schermo i Ghostbusters originali, ma l'aria ad Hollywood è cambiata e per i buddy movie si punta sempre di più sulle donne. Paul Feig ha già diretto due commedie di questo genere: "Le amiche della sposa" nel 2011 e "Corpi da reato" (con la Dippold alla sceneggiatura) nel 2013.



"Ghostbusters avrà una squadra femminile e il progetto non sarà più collegato ai film precedenti ma rappresenta un lancio per una nuova serie" ha spiegato il regista all'Hollywood Reporter, anche se non si è espresso sulle probabili protagoniste.



Ci ha pensato invece lo storico acchiappafantasmi Bill Murray, che ha fatto nomi e cognomi delle sue eredi: Melissa McCarthy, Linda Cardellini, Emma Stone e Kristen Wii. Saranno proprio loro ad incrociare di nuovo i flussi al cinema?