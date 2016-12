"Gangnam Style" rompe i contatori delle visualizzazioni di Youtube

13:08 - Un vero e proprio record. "Gangnam Style", la hit del rapper sudcoreano Psy, ha "rotto" i contatori del sito di Google per la condivisione di filmati. Il video della canzone ha raggiunto i 2.147.483.647 visualizzazioni, oltre i quali YouTube, semplicemente, non è programmato per contare. Il sito ha quindi dovuto aggiornare il suo sistema di conteggio e la clip ora segna oltre 2,15 miliardi di visualizzazioni.

A spiegarlo è stata la stessa Google nella sua pagina sul social Google+: "Non avremmo mai pensato che un video sarebbe stato visto in numeri maggiori di una variabile intera a 32 bit", che appunto può arrivare a contare fino a 2.147.483.647.



"Ma questo è stato prima di conoscere Psy. - conclude la nota - 'Gangnam Style' è stato visto così tante volte che dobbiamo fare un aggiornamento".