"Fuocoammare" di Gianfranco Rosi è il candidato italiano agli Oscar

"Fuocoammare" di Gianfranco Rosi è il candidato italiano all'Oscar per il miglior film in lingua non inglese. La pellicola è stata scelta tra i sette precedentemente designati dalla commissione dell'Anica composta da giornalisti, produttori, distributori, oltre a Paolo Sorrentino e Sandro Veronesi. Il documentario su Lampedusa aveva vinto l' Orso d'Oro alla Berlinale . Intanto il film sbarcherà nelle sale Usa il 21 ottobre.

Per sapere se il film arriverà nella cinquina dei nominati all'Academy Award tra tutti i film in lingua non inglese, dovremo aspettare l’annuncio delle nomination, previsto per martedì 24 gennaio. La cerimonia di consegna degli Oscar si terrà poi a Los Angeles domenica 26 febbraio. Negli Stati Uniti la pellicola di Rosi è fortemente sponsorizzato da Maryl Streep, che a Berlino la definì "un film da Oscar".