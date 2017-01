"Fuerza Bruta", arriva in Italia lo show tra acrobazie e adrenalina

Uno spettacolo fuori dai canoni tradizionali. Così si annuncia "Fuerza Bruta" che dopo aver conquistato 54 città in 29 Paesi arriva in Italia. Sarà dal 27 dicembre al L inear Ciak di Milano , dove rimarrà in scena fino all'8 gennaio. Un grande successo in tutto il mondo con oltre 5 milioni di spettatori in 11 anni di attività, lo "spettacolo esperienziale", a base di teatro acrobatico, musica ed effetti è una produzione teatrale argentina.

L'ideatore degli spettacoli è l'argentino Diqui James, che ha messo in scena il primo evento nel 2005. Da allora il successo è stato travolgente e la compagnia è arrivata ad esibirsi al Carnevale di Rio, al Lollapalooza e allo Sziget Festival. Ha conquistato anche numerosissimi spettatori famosi, fra attori, musicisti, produttori, top model, campioni sportivi. Fra questi Usher, che ha realizzato un videoclip per la sua hit "Scream" sul set dello spettacolo a New York, l'attrice Sadie Frost che ha preso parte allo show a Londra e poi decine di estimatori che hanno assistito attivamente alla messa in scena più sensuale del pianeta, come Jay-Z, Beyoncè, Penelope Cruz, Javier Bardem, Lodovica Comello, Jessica Alba, Steven Tyler, Jimmy Page, Andy Summer, Madonna, Gabriela Sabatini e tantissimi altri ancora, tutti conquistati da quello che Time Out ha recensito come "una cascata travolgente di visioni, suoni e acrobazie".