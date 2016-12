3 novembre 2016 11:15 "Frozen", la magia della colonna sonora del classico Disney arriva nei teatri italiani Arriva in Italia per la fine dellʼanno lo spettacolo che fonde il cinema con il fascino di unʼorchestra dal vivo

E' uno dei film Disney più amati degli ultimi anni e la sua colonna sonora è diventata un successo oltre i limiti del grande schermo. Ora arriva anche in Italia uno spettacolo mai visto prima, "Disney in concert: Frozen": dal 29 dicembre all'8 gennaio, per sette date nelle principali città italiane gli spettatori potranno guardare il film su maxi schermo mentre la colonna sonora sarà suonata dal vivo da un'orchestra.

Trenta musicisti, venti coristi e quattro solisti per un produzione di grande impatto scenico, capace di trasformare il palco in un set magico, sulle note di canzoni amatissime dai bambini, come "All'alba sorgerò".