"Frankenstein", il mostro torna nella Los Angeles dei nostri giorni

Della creatura inventata da Mary Shelley il cinema non sembra stancarsi mai. "Frankenstein" per la regia di Bernard Rose esce al cinema giovedì 17 marzo. E' un adattamento in chiave contemporanea, ambientato nella Los Angeles dei giorni nostri e raccontato dal punto di vista del mostro, interpretato da Xavier Samuel (già in "The Twilight Saga"), con fattezze abominevoli modellate da stampanti 3D. Tgcom24 vi regala una clip esclusiva.