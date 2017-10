"Franca: Chaos and Creation", nelle sale il film dedicato a Franca Sozzani

Con interviste a Karl Lagerfeld, Bruce Weber, Baz Luhrmann, Courtney Love e molti altri, il regista Carrozzini porta gli spettatori dietro le quinte del processo creativo di sua madre , mettendo anche in luce le proprie vulnerabilità presenti e passate. Dalla famosa "Black Issue" alla " Plastic Surgery Issue", Franca Sozzani ha speso esplorato tematiche off-limits : dal satirico al sublime, le sue sorprendenti ma spesso controverse copertine non solo hanno infranto le regole, ma hanno fissato un nuovo status nella moda , l'arte e il business nel corso degli ultimi venticinque anni.

Sulla pellicola, il regista Carrozzini spiega: "Quando mio padre è morto, mi sono reso conto che mia madre era tutto quello che mi restava. Volendo instaurare una connessione più profonda, ho girato la telecamera su di lei e l'ho usata come mezzo per esplorare il nostro rapporto, in un modo nuovo, e per dare voce alle domande che non avevo mai fatto prima. Volevo capire le sue scelte personali, avere un accesso privilegiato al mondo della moda attraverso la sua esperienza e condividere i momenti più importanti della sua rivoluzionaria carriera. Questo film, che ho completato in quattro anni, è tanto un testamento alla sua storia, quanto un atto d'amore".