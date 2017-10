"Flashdance", il musical cult degli anni 80 arriva a teatro

Il film più visto in Italia nel 1983 (pur con concorrenti come "Il ritorno dello Jedi" e "Mai dire mai"), 200 milioni di dollari al box office, una colonna sonora (di Giorgio Moroder) da Oscar e 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo. I numeri del mito "Flashdance" parlano da soli.



Questo nuovo allestimento teatrale, completamente inedito, prende le mosse proprio dalla memorabile pellicola di Adrian Lyne, scritta da Tom Hedley e Joe Eszterhaz. Chiara Noschese si è occupata della traduzione e dell'adattamento. "Per me, una grande sfida: un copione inedito, con canzoni nuove e nuovi personaggi - spiega la regista -. Sarà sicuramente uno spettacolo pieno di numeri danzati e cantati, immagini, proiezioni, musica meravigliosa e con luci sorprendenti ma, fondamentalmente sarà tutto accessorio ad una grande e bella storia, perché Flashdance è la storia di Alex, una ragazza che lavora e combatte in un mondo di uomini, una saldatrice in un'acciaieria, in fuga da un passato difficile, in attesa di un riscatto".



Un ruolo dalle molte sfumature che vedrà impegnata Valeria Belleudi, rivelatasi nel 2004 come allieva della scuola di "Amici di Maria De Filippi", ma già ampiamente rodata sul fronte musical come interprete di titoli di primo piano come "Sister Act" e "Priscilla la Regina del Deserto".



Biglietteria Teatro Nazionale CheBanca!

Via Giordano Rota 1 - 20149 Milano

Aperta da martedì a domenica dalle ore 14 alle ore 19

Tel. 02 00640888 orario 15-18 da mercoledì a sabato

www.ticketone.it - www.teatronazionale.it