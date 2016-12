19 marzo 2015 "Fino a qui tutto bene", l'ultimo weekend insieme di cinque ragazzi tra odio e amore Il film di Roan Johnson arriva al cinema dal 19 marzo: Tgcom24 offre clip in esclusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

12:32 - "Fino a qui tutto bene", il film di Roan Johnson applauditissimo al Festival di Roma, arriva nelle sale giovedì 19 marzo. La pellicola racconta l'ultimo weekend insieme di cinque ragazzi che hanno vissuto e studiato nella stessa casa tra sughi scaduti, liti, amori, libri e feste. Con un cast di giovani attori: Alessio Vassallo, Paolo Cioni, Silvia D'Amico, Guglielmo Favilla, Melissa Anna Bartolini e Isabella Ragonese. Su Tgcom24 clip esclusiva.

Ma adesso quel tempo di vita così acerbo, divertente e protetto, sta per finire e dovranno assumersi le loro responsabilità. Prenderanno direzioni diverse, andando incontro a scelte che cambiano tutto. Chi rimanendo nella propria città, chi partendo per lavorare all'estero. Un film sulla giovinezza, sull'amicizia, su quegli anni indimenticabili tra gioie, dolori, paure, tanti dubbi, ma con la determinazione di voler continuare a remare e di non arrendersi di fronte alle difficoltà. La tagline del film è: "Ci sono anni che non si dimenticano mai".



"Un film sull’amicizia realizzato grazie agli amici - raccconta il regista - alcuni professionisti del settore, altri semplicemente amici. L'organizzatore era il proprietario di una libreria, il data manager uno stagista del Tirreno, la segretaria di edizione era la sceneggiatrice e mia compagna, incinta di cinque mesi. Avevamo un solo macchinista/elettricista, una sola costumista/scenografa. Con questa 'Armata Brancaleone' siamo stati liberi di fare un film che ci apparteneva. Gli attori dormivano nella casa in cui stavamo girando così da essere davvero coinquilini. Questo clima ci ha fatto entrare nei personaggi del film: gli attori indossavano i loro veri vestiti, le stanze erano le loro, e quando abbiamo dovuto lasciare quella casa, avevamo tutti davvero un groppo in gola".