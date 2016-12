"Figliol Prodigo", i detenuti diventano attori e cantanti in un musical

Il perdono è al centro del musical "Figliol Prodigo" realizzato dai detenuti del carcere di Opera. Scritto in occasione del Giubileo del carcerato che si svolgerà il 6 novembre, lo spettacolo sarà messo in scena ad Opera (oggi e domani 27 ottobre), Brescia e Roma. L'opera di Isabella Biffi, in arte Isabeau, rientra in un progetto culturale di rieducazione che ha portato i detenuti a calcare i più prestigiosi palcoscenici nazionali.