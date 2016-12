"Fast and Furious", Vin Diesel rivela lavori in corso per lo spinoff

" Fast and Furious " avrà il suo spinoff. Vin Diesel ha confermato a Variety l'esistenza di un progetto per far proseguire la saga oltre la trilogia che scatterà con l'ottavo capitolo (in arrivo il prossimo aprile) e che porterà il franchise a 10 pellicole. "Abbiamo scritto le storie di diversi personaggi – ha detto l'attore – Ci abbiamo lavorato per parecchio. E' materiale di grande importanza e vogliamo trattarlo in maniera adeguata".

Non si sa ancora se la Universal Pictures pensi a uno spinoff vero e proprio o a un prequel. "Stiamo sicuramente parlando di come sia possibile espandere il franchise. È un cast corale e c'è spazio per portare i personaggi dentro e fuori", ha detto la presidente della casa di produzione, Donna Langley, confermando l'intenzione di sfruttare l'appeal della saga, anche in considerazione del successo dell'ultimo capitolo.



"Fast and Furious 7" è diventato il quinto film di sempre per incassi al botteghino, anche grazie al fatto di essere l'ultimo film in cui ha recitato Paul Walker, scomparso in un incidente stradale nel 2013, quando le riprese erano ancora in corso.



Intanto, il 14 aprile 2017 uscirà "Fast and Furious 8" che sarà diretto da F. Gary Gra. Confermata la presenza nel cast di Vin Diesel, Jason Statham e Dwayne Johnson, che tornerà nel ruolo di Luke Hobbs.