"Fast and Furious 8", Vin Diesel rivela titolo e poster del nuovo film

Vin Diesel ha usato il suo profilo Instagram per rivelare in anteprima titolo e poster del prossimo Fast and Furious, che uscirà nelle sale il 17 aprile 2017. "Fast8" è il titolo del film diretto da F. Gary Gray, mentre il poster mostra lo skyline di Manhattan. Sarà in larga parte ambientato nella Grande Mela anche se alcune voci vogliono che sia il primo film girato anche a Cuba, dopo la riapertura dei canali diplomatici con gli Usa.