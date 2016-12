"Equestria Girls Rainbow Rocks": i My Little Pony invadono di nuovo i cinema

Gli intramontabili My Little Pony ritornano nelle sale trasformati in un gruppo di scatenate teenager sempre al centro di avventure incantate. Dopo il grande successo del primo film, gli Hasbro Studios ritornano con il sequel, "Equestria Girls Rainbow Rocks", uno spin-off della serie televisiva sui teneri pony, nei cinema l'8 e il 9 novembre. Filo conduttore del film sarà la magia che arricchirà ogni vicenda di sorprendenti colpi di scena.