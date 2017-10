"Epurestestate", Mirkoeilcane canta le nostre spiagge con ironia

Si intitola " Epurestestate " (rigorosamente tutto attaccato) il nuovo singolo dell'artista romano " Mirkoeilcane " (anche questo rigorosamente attaccato). Il cantautore è la nuova rivelazione della scena italiana e ha già vinto il Premio Bindi così come Musicultura. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video del brano.

Mirko Mancini, in arte Mirkoeilcane, è nato il 6 maggio 1986. Ha lavorato come chitarrista in studio sia su dischi che per spot e sigle televisive, suonando dal vivo con diversi artisti. Dal 2016 ha deciso di avviare una carriera musicale da solista, e ha pubblicato il suo primo disco a gennaio. Ha vinto il Premio Bindi, il Premio Incanto, miglior testo e migliore interpretazione di cover al Premio Musica Controcorrente e il suo album figura tra le cinquanta opere prime candidate al Premio Tenco. Le tematiche sociali e i rapporti affettivi, figurano spesso al centro delle sue canzoni. A giugno di quest’anno ha vinto Musicultura.



Riguarda al brano "Epurestestate" dice... "Io nemmeno ci volevo andare al mare. Ma le canzoni, decidono loro dove farsi trovare. Il quadernino e la penna ce li avevo. 'La gente qui d’estate fa paura' ho pensato e il resto lo hanno fatto quelli intorno. Il bagnino pompato, la velina in topless, la vecchia col cruciverba, il bambino con l’iPad, il signore con la camicia aperta e le mani dietro la schiena. Io nemmeno ci volevo andare al mare".