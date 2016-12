"Edward mani di forbice" 25 anni dopo, come sono cambiati i luoghi del film cult

Compie 25 anni "Edward mani di forbice", film cult degli anni 80 firmato da Tim Burton con un giovane Johnny Depp. Come sono cambiati i luoghi in cui è ambientato? A mostrarcelo ci ha pensato Andrew Cremeans, un abitante del sobborgo di Tampa in cui venne girato, mostrando come le cose siano cambiate (piuttosto poco a dire il vero) in tutto questo tempo.