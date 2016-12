19 gennaio 2015 "Duri si diventa", per Will Ferrell l'unica salvezza si chiama... malavita In anteprima a Tgcom24 il trailer italiano del film nelle sale dal 1 luglio. Nel cast anche l'attore di "Scary Movie 3" Kevin Hart e il rapper T.I. Tweet google 0 Invia ad un amico

11:12 - Will Ferrell torna sul grande schermo con la sua comicità. Arriverà nella sale cinematografiche l'1 luglio “Duri si diventa”, commedia americana che segna il debutto alla regia di Etan Cohen, già sceneggiatore di "Madagascar 2", "Tropic Thunder" e di alcuni episodi della serie animata "Beavis and Butt-head". In anteprima a Tgcom24 il trailer italiano del film, in cui spicca la presenza di Kevin Hart e del rapper T.I.

In questa commedia, di cui è anche produttore, Ferrell interpreta il ricco manager James King, la cui vita viene stravolta da una condanna per frode. Prima di finire nel carcere di San Quentin, King avrà 30 giorni per sistemare i suoi affari e prepararsi ad andare dietro le sbarre. Pusillanime e abituato al lusso, il manager sa di non poter reggere alla galera e decide di farsi "iniziare" da Darnell Lewis, che crede essere un malavitoso. Lewis, interpretato dalla star di "Scary Movie 3" e "Scary Movie 4" Kevin Hart, è invece un piccolo imprenditore di colore dalla fedina penale immacolata, ma sfrutterà l'equivoco per trarne vantaggio. Il percorso sarà pieno di esilaranti ostacoli e diventerà l'occasione, per i due protagonisti, per rivedere i rispettivi pregiudizi e le loro opinioni.



A due anni dall'uscita del fortunato “Anchorman 2”, campione d'incassi negli Stati Uniti, Will Ferrell torna dunque con una nuova commedia che promette di eguagliare il successo dei tanti film in cui ha recitato. Membro del "Frat Pack", gruppo di attori che comprende tra gli altri Ben Stiller, Vince Vaughn e Owen Wilson, Will Ferrell ha mosso i primi passi sul palcoscenico del Saturday Night Live, diventando uno dei comici più noti al pubblico americano. L'attore di “Elf” e “Zoolander” ha doppiato anche film d'animazione come “Megamind” e The Lego movie”.