"Dragon Boob Z", arriva la parodia porno di "Dragon Ball Z"

" Dragon Ball Z " è la fortunata serie animata prodotta dalla Toei Animation per la regia di Daisuke Nishio e tratta dal manga " Dragon Ball " di Akira Toriyama . La storia, che narra le avventure di Goku ormai diventato adulto, sbarca adesso sul mercato del porno. Pornhub e WoodRocket, altro sito di settore, ne hanno infatti realizzato una parodia in salsa decisamente hot dal titolo eloquente: " Dragon Boob Z ".

L'industria del cinema porno ha abituato spesso e volentieri a rivisitazioni di film o serie famose in versioni per adulti.



Chi si aspettava un Kakaroth che agisse a suon di bizzarre onde energetiche e altre particolari tecniche di seduzione, adesso è accontentato. Nella parodia di "Dragon Boob Z", di cui è stato anche rilasciato un trailer, la versione Saiyan di Goku è interpretata dall’attrice porno Brenna Sparks con il fantasioso nome di Cockaroth.



Il suo personaggio è impegnato nella sfida alla perfida Vagin Buu, interpretata da Missy Martinez. La versione porno di Piccolo invece (nella storia "Prickolo"), è messa in scena da Daisy Ducati. Casey Kisses invece è Ball-ma (la Bulma originale).