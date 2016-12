"Doctor Strange", un nuovo supereroe Marvel pronto a debuttare al cinema

Diretto da Scott Derrickson ("The Exorcism of Emily Rose"), il film, oltre al protagonista del premiato "The Imitation Game", vede nel cast, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Mads Mikkelsen e Tilda Swinton. "Doctor Strange" farà parte della Fase 3 dell'universo cinematografico Marvel, che nel corso di quattro anni e nove film permetterà al pubblico di conoscere nuovi eroi e contemporaneamente seguire le nuove avventure dei personaggi più amati.