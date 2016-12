"Diva", in scena l'amore e la famiglia "allargata"

12:19 - Lorenza Mario, Max Cavallari e Francesco Capodacqua sono i protagonisti di "Diva, l'amore va in scena". Una commedia musicale sulla famiglia "allargata" scritta e diretta da Renato Giordano va in scena in prima assoluta giovedì 26 febbraio alle 21 e fino all'8 marzo al Teatro della Luna di Milano. Madri, padri, figli, uomini, donne, transgender, omosessuali ed eterosessuali, ricchi o poveri sono gli imprevedibili protagonisti.

La commedia narra le vicende della famiglia sessualmente libera che popola uno dei locali più famosi e ambigui della capitale il "Diva". La protagonista Annabel (Mario) interpreta la star e l’anima del club e ne incarna tutte le complessità. L’amico di una vita, René (Cavallari), gay sui generis, è il suo compagno di avventure che la sostiene con ironia e affetto nelle difficoltà di una vita fuori dagli schemi. Alessio (Capodacqua) è il bel giovane che vuole cambiare vita, vuole trovare se stesso per fuggire da un percorso già tracciato.



In due atti di un'ora ciascuno "Diva" porta in scena l’amore in senso alto, per gli esseri umani così come sono, diversi, unici, con la propria creatività e con la propria sessualità. Vincenzo Incenzo firma le canzoni originali. I brani musicali sono il fil rouge che dà voce ai sentimenti dei personaggi, ai loro tormenti e alla loro gioia di amare. Lo show sarà in scena al Teatro della Luna fino all’8 marzo. I biglietti sono in vendita in tutti i punti vendita TicketOne, on line su www.ticketone.it, telefonicamente chiamando l’892101 (numero a tariffazione specifica) e ovviamente al botteghino del teatro nelle sere di spettacolo.