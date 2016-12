"Discoteque Machine", con i Morphs il pubblico a teatro diventa protagonista

Protagonisti dello show sono i Morphs, creature comiche e dal forte impatto visivo: indossano per tutto lo spettacolo delle "Morphsuits", ovvero delle tute aderenti colorate che coprono corpo e volto e che spersonalizzano completamente l'attore trasformandolo in una moderna maschera della commedia dell'Arte. Con i Morphs, sul palco, il pubblico: piccoli gruppi di sei persone verranno chiamati per "scendere in pista" e ballare all'interno di postazioni fluorescenti disegnate a terra.



È proprio sulla danza dei "ballerini improvvisati" che i Morphs costruiranno uno show ricco di gag comiche e surreali. Grande protagonista dello show è la colonna sonora composta da una playlist che soddisferà ogni tipo di palato: dalla classica all'hip hop, dal funky all'elettronica. Tutto lo spettacolo è guidato dalla Voce, che dirige, dà le regole dei singoli round e che è l'unica autorità riconosciuta dai Morphs.