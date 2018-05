"Di a da in con su per tra fra Shakespeare", storia di un amore-odio

Ultimo spettacolo in cartellone per il Teatro Manzoni di Milano , che chiude la sua brillante stagione con "Di a da in con su per tra fra Shakespeare" , ( dal 23 al 25 maggio ) scritto, diretto e interpretato da Serena Sinigaglia, con Arianna Scommegna e Mattia Fabris del Teatro Atir Ringhiera . Una conferenza-spettacolo sul "come e sul perché si mettono in scena Shakespeare e i classici, sull'"odio-amore" della regista per il grande drammaturgo inglese e sull'"importanza del teatro come esperienza umana e sociale"...

Sfrattato a causa di importanti lavori di ristrutturazione dalla sue sede storica a inizio stagione, il Teatro Rnghiera ha potuto continuare la sua attività portando in giro il cartellone e trovando ospitalità di volta in volta in vari teatri milanesi: "E' insolito essere al Manzoni per noi del Ringhiera, raccontiamo storie diverse, ma questa trasversalità e questa contaminazione fanno bene al teatro, soprattutto in questo momento in cui bisogna unire le proprie forze per migliorare il livello della nostra cultura...", dice la Sinigaglia: "Milano si è dimostrata una città con tante case in cui il viandante può ripararsi e questo è un messaggio importante".



Alla base dello spettacolo, tra le colonne portanti del Ringhiera, c'è Shakespeare, ma c'è soprattutto il teatro come luogo dove fare esperienza sociale e pubblica della cultura. Ed è questo che succederà sul palcoscenico del Manzoni. Serena, Arianna e Mattia racconteranno come si mette in scena un grande classico e soprattutto perché lo si fa. "E' importante recuperare la dimensione umana e pubblica del teatro, ripartire dalle ragioni che stanno dietro ad un grande amore". E il grande amore è quello di Serena Sinigaglia proprio per Shakespeare. "Di a da in con su per tra fra Shakespeare" è la storia di questo amore, della consapevolezza maturata negli anni dalla regista, di come i grandi maestri classici, "possano aiutarci a illuminare la via per ritrovare noi stessi dentro all’opera e fare così esperienza di cultura".



In scena risme di fogli poggiate a terra, ma che svolazzano verso l'alto: "Le opere di Shakespeare, ancorate al terreno, che fanno palpitare il cuore e elevano verso il cielo...". Serena racconta la sua storia davanti a un leggio: "Di come io e Shakespeare ci siamo prima odiati e poi amati pazzamente”, spiega la regista. “La storia della mia giovinezza e del mio mestiere. La storia di come sono arrivata a mettere in scena, appena ventenne, Romeo e Giulietta e Re Lear. La storia di una prima volta, la prima volta che scoprivo quanto vicina e toccante può essere la parola di un poeta, quanta concreta semplicità, quanta vita dentro le sue storie, quanta parte di me dentro i suoi versi”. E la quarta parete non c'è perchè è al pubblico che Serena racconta, improvvisando e condividendo, per recuperare il concetto di cultura e di teatro come incontro e relazione con gli altri. .