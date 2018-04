"Despacito", oltre 5 miliardi di visualizzazioni: è il video più visto di sempre su YouTube

Proprio sulla piattaforma dedicata ai video, "Despacito" ha letteralmente stracciato la concorrenza: al secondo posto si piazza "See You Again" di Wiz Khalifa e Charlie Puth fermo a 3.49 miliardi di visualizzazioni e "Shape of You" di Ed Sheeran, sul terzo gradino del podio con 3.41 miliardi.



Il tormentone, nel cui videoclip compare la modella portoricana che vinse Miss Universo 2006, Zuleyka Rivera, è stato al numero uno nella classifica di vendita dei principali mercati del mondo: Irlanda, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Svizzera, Svezia, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia, Olanda, Canada, Australia. Primo anche nel Regno Unito, dove non era mai capitato che una canzone spagnola raggiungesse la vetta della classifica, e primo anche negli Stati Uniti. Qui è solo la terza volta nella storia della Billboard Chart che un testo in spagnolo arriva al primo posto assoluto.



Come se non bastasse, tra i record raggiunti ecco quello forse più importante: "Despacito" in America ha eguagliato il record di settimane consecutive al primo posto della classifica dei singoli "Billboard Hot 100", arrivando a 16 settimane in vetta e raggiungendo Mariah Carey e i Boyz II Man con "One Sweet Day".



Per quanto riguarda lo streaming, "Despacito" si attesta come la canzone più ascoltata di tutti i tempi (raggiunti gli oltre 800 milioni di stream per la versione originale e oltre un miliardo per la collaborazione con Justin Bieber), essendo rimasta per 12 settimane consecutive numero uno della Global Chart di Spotify.