"Despacito", nuovo record: è il primo disco diamante in Italia

"Ciao Italia! Abbiamo raggiunto un risultato storico", commenta orgoglioso Luis Fonsi . E sì, perché la sua " Despacito ", il brano con Daddy Yankee , ha superato ogni record. E nel nostro Paese ha ricevuto anche la certificazione di diamante , con oltre 500 mila copie tra download e streaming, risultato mai raggiunto finora da nessun altro singolo da quando esiste il sistema ufficiale Top Of The Music di Fimi/GfK.

In classifica ormai da ben 32 settimane e per 14 settimane al primo posto, il tormentone ha raggiunto anche la seconda posizione tra i brani più suonati dalle radio italiane e dopo 6 mesi di programmazione è ancora tra i brani più ascoltati in radio. Fonsi ha sbancato tutte le classifiche italiane arrivando al primo posto su Spotify, iTunes, Apple, Tim Music e Shazam.

Ma il successo è mondiale: primo in classifica in Irlanda, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Svizzera, Svezia, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia, Olanda, Canada, Australia, UK (dove una canzone spagnola non aveva mai raggiunto la vetta) e Usa (terza volta nella storia della Billboard Chart per un testo spagnolo al primo posto, dopo La Bamba nel 1987 e la Macarena nel 1996). In America ha eguagliato il record di settimane consecutive al primo posto della classifica singoli Billboard Hot 100, con 16 settimane in vetta, raggiungendo Mariah Carey e i Boyz II Man con One Sweet Day.

"Despacito" è anche il video più visto di sempre di YouTube, con quasi 3,4 miliardi di views, ed è la canzone più ascoltata in streaming di tutti i tempi (ad oggi 641 milioni di stream per la versione originiale e 794 milioni per la collaborazione con Justin Bieber). Dal 15 settembre sarà nei negozi e negli store digitali Despacito & Mis Grande Exitos che raccoglie i più grandi successi della star di Porto Rico. Nell'album anche i duetti con Laura Pausini, Afrojack e la versione remix di Despacito con Daddy Yankee e Justin Bieber.