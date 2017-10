"David Devant Award", al mago Silvan il prestigioso premio per le sue magie

Conduttore dal 1973 al 1980 del programma "Sim Sala Bim" - dal nome della sua nota formula magica - Silvan è autore di quattordici libri dedicati alla storia della magia, ai suoi giochi di prestigio e trucchi. Ospite per sette volte dell'Ed Sullivan Show, tra i più seguiti spettacoli televisivi trasmessi dall'americana Cbs, il mago veneziano si è anche esibito di fronte a personalità di caratura internazionale come Ronald Reagan e la regina Elisabetta.



Riconosciuto per due volte - nel 1990 e nel 1999 - "mago dell'anno", Silvan riceverà l'ambito premio il 15 settembre a Londra. Intanto, l'illusionista ha così commentato: "L'inaspettato Award di The Magic Circle, fondato a Londra nel 1905 dal presidente David Devant conta 2mila prestigiatori ed è famoso per la sua preziosa cultura storica. Assegnato nei due anni precedenti agli americani David Copperfield e Lance Burton, mi onora perché nei suoi cento anni di storia viene conferito per la prima volta a un italiano".