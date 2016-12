"Dalida", la prima mondiale all'Olympia di Parigi

Una prima mondiale, all' Olympia . Il 30 novembre " Dalida ", l'attesissimo biopic sull'icona - scomparsa da quasi trent'anni - interpretato dall'attrice italiana Sveva Alviti , sarà infatti presentato a Parigi . La notizia dell’avant-prémière è stata annunciata dalla copertina dell’autorevole " Le Film Français ". L'evento verrà trasmesso in diretta in 200 sale francesi.

Il film uscirà poi in Francia l’11 gennaio, in oltre 500 sale. Un’esposizione altissima. In Italia l’uscita è prevista per il mese di febbraio.

"Dalida è sempre stato un mito per me - spiega Sveva, scelta tra oltre 200 candidate - Sin da piccola ho imparato ad amarla come artista e anche come donna, per tutto quello che ha rappresentato. E' stato un onore e un privilegio incredibile per me essere scelta per questa sfida. Ho studiato molto per questo ruolo: lingua, danza, canto, accenti... La Francia è diventata la mia seconda casa. Spero di non deludere il pubblico francese e di essere riuscita almeno in parte a far rivivere quell'enorme patrimonio emozionale e artistico che Dalida è stata e continua ad essere".