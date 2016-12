"Cruel Intentions", che reunion!

Un selfie di gruppo che fa subito sperare i fan in una reunion. Reese Witherspoon, Sarah Michelle Gellar e Selma Blair hanno postato su Instagram uno scatto birichino in cui compaiono di nuovo insieme 16 anni dopo "Cruel Intentions". Le tre star si sono incontrate per partecipare al musical-parodia del film a Los Angeles. E sono sempre pronte a confermare: "Prima regola non innamorarsi".