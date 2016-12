7 gennaio 2015 "Come ammazzare il capo 2", tra piani andati a rotoli e una Aniston ninfomane Dopo il successo del primo film 2011, arriva nei cinema l'8 gennaio il sequel. Protagonisti ancora Jason Sudeikis, Jason Bateman e Jennifer Aniston. Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

09:56 - Arriva nei cinema italiani l'8 gennaio "Come ammazzare il capo 2", il sequel della commedia di successo del 2011 con Jason Sudeikis, Jennifer Aniston e Jason Bateman. Questa volta i protagonisti del film vogliono mettersi in proprio e cercheranno di vendicarsi di un cinico investitore che ha mandato all'aria i loro piani. Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva.

Rispetto all'originale tornano anche Jamie Foxx, un killer molto bravo a parlare meno ad agire, Kevin Spacey e Charlie Day. New entry è invece Christoph Waltz che, dopo averlo visto alle prese con i personaggi tarantiniani di "Bastardi senza gloria" e "Django Unchained" e il dramma di Polanski "Carnage", si mette ora alla prova con un film brillante.



Cambio in cabina di regia: Seth Gordon lascia il testimone a Sean Anders, che aveva già diretto Sudeikis e la Aniston in "Come ti spaccio la famiglia" e che di recente ha co-firmato la sceneggiatura di "Scemo & + scemo 2".