"Collateral Beauty", Will Smith al cinema con un dramma intimo e surreale

Il 4 gennaio sbarca al cinema " Collateral Beauty ", il nuovo film di David Frankel ("Il diavolo veste Prada") che questa volta si confronta con i sentimenti legati alla perdita di una persona cara. Guarda in anteprima su Tgcom24 una scena del dramma con protagonista Will Smith , nei panni di un pubblicitario che per superare il lutto della figlia inizia a scrivere lettere a tre destinatari particolari: Morte, Amore e Tempo.

Dopo aver subito una grave perdita Howard (Will Smith), un manager della pubblicità di New York, perde ogni interesse per la vita che conduceva. Mentre i suoi amici preoccupati tentano disperatamente di ristabilire un contatto, lui cerca risposte dall'universo scrivendo lettere all’Amore, al Tempo e alla Morte. Quando però le sue annotazioni ricevono risposte inaspettate e personali, inizia a comprendere come anche la perdita più triste possa rivelare momenti significativi e di bellezza.