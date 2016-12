"Cirkopolis", dieci performer-acrobati volano sugli ingranaggi della società

La sfida è quella di vincere sugli ingranaggi meccanici della società facendo prevalere la propria interiorità. Anche se non è facile, dieci acrobati ci provano in una città fabbrica. Giocolieri, trapezisti e contorsionisti si ribellano e ce la mettono tutta in "Cirkopolis". Portando in scena energia, fantasia e umorismo. La nona produzione originale itinerante di Cirque Éloize arriva per la prima volta in Italia al Teatro degli Arcimboldi di Milano dal 17 al 24 febbraio.