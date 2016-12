"Cinque allegri ragazzi morti", il musical horror e lo-fi che emoziona

In scena al tealtro milanese "L'Alternativa" - il primo dei due episodi sceneggiati da Eleonora Pippo, in replica fino al 2 novembre - vedeva sul palco i giovani attori Libero Stellutti, Mimosa Campironi, Maria Roveran e Matteo Vignati. E Davide Toffolo, impegnato a rappresentare se stesso con chitarra in mano e cappellino in testa, "nudo", senza la sua fin troppo nota maschera. La storia è semplice: c'è Mario (Stelluti), un ragazzo morto che non si rassegna alla sua nuova condizione "non umana". E c'è la ragazza lupo (Roveran) che è stanca di non essere accettata dai ragazzi "normali", come Matteo (Vignati). Infine Mimosa (Campironi), femminista spregiudicata che ha sempre un buon consiglio su come difendersi dagli uomini.



Il tutto accompagnato dalle canzoni storiche dei Tarm, i Tre Allegri Ragazzi Morti, gruppo fondato da Toffolo nel lontano 1994 nella periferia grigia di una Pordenone non troppo avvezza al rock'n'roll. Da "Occhi Bassi" a "Mai come voi" - abilmente cantati, suonati e ballati da tutti gli attori sul palco - le musiche del "passato" accompagnano una storia evergreen che parla di adolescenza. Cinquanta minuti intensi, coinvolgenti, apprezzati da tutto il pubblico presente in sala, giovanissimi e non. Dopo gli applausi e gli inchini di rito, Toffolo rientra in scena e regala due canzoni unplugged - "La faccia della luna" e "Non mi manca niente".