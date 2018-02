"Cinquanta sfumature di rosso", al cinema l'ultimo capitolo della tormentata storia d'amore

Dopo quasi 950 milioni di dollari di incassi nel mondo per i primi due capitoli, arriva la chiusura della saga tratta dai besteseller di E.L. James, "Cinquanta sfumature di rosso". Il film esce nei cinema l'8 febbraio, in tempo per San Valentino. Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano a vestire i panni di Christian Grey e Anastasia Steel, sarà un nuovo successo al botteghino? Tgcom24 ti offre una clip esclusiva.